Meteo a Roma | da mercoledì arrivano pioggia e freddo Le previsioni fino a domenica

Da mercoledì, nel territorio di Roma e nel Lazio sono previste piogge e un calo delle temperature. Le previsioni meteorologiche indicano che queste condizioni si manterranno fino a domenica, nonostante sia ufficialmente primavera. La presenza di precipitazioni e il clima più freddo rappresentano un'attenuazione delle condizioni tipiche di questa stagione nella zona.

Gli esperti di 3Bmeteo prevendono una sensibile diminuzione delle temperature con possibilità di nevicate a quote collinari La primavera è arrivata sul calendario, ma a Roma e nel Lazio le previsioni indicano ancora una coda d'inverno. Pioggia, freddo e neve ad alta quota sono previste già dalla sera di mercoledì 25 marzo. Come prevede il meteorologo di 3Bmeteo Lorenzo Badellino, da giovedì 26 marzo irruzione artica con temperature in sensibile diminuzione, piogge e neve a quote collinari Già nella serata di mercoledì le condizioni andranno peggiorando sulla nostra regione, per l’avvicinamento di un fronte in discesa dall’Artico. Le prime piogge interesseranno a fine giornata le zone appenniniche e sconfineranno a quelle interne del basso Lazio, mentre in Appennino inizierà a nevicare oltre i 1500m circa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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A cura di Giuseppe Mucci di Rai Meteo x.com