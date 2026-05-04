L'Inter ha recentemente apportato alcune modifiche significative, a partire dall'allenatore Cristian Chivu, che ha preso il posto di Simone Inzaghi. Al suo esordio, Chivu ha adottato alcune scelte tattiche e ha iniziato a influenzare la squadra con il suo approccio. Questi cambiamenti si sono tradotti in novità nel modo di giocare e nell'organizzazione del team, segnando una svolta rispetto al passato recente.

A cominciare dall'allenatore, Cristian Chivu, che all'esordio ha fatto quello che Simone Inzaghi impiegò tre anni a fare: vincere lo Scudetto Vincendo 2-0 col Parma, la squadra maschile di calcio dell’Inter ha vinto per la ventunesima volta la Serie A. Lo ha fatto con un allenatore nuovo e quasi esordiente, il 45enne rumeno Cristian Chivu, al termine di un campionato in cui ha dimostrato di essere la squadra più forte e completa. Con questo successo, a cui l’Inter può aggiungere la Coppa Italia (il 13 maggio affronterà la Lazio in finale), Chivu ha già raggiunto il precedente allenatore Simone Inzaghi per numero di Scudetti vinti. Ci è riuscito grazie a un lavoro in continuità con quello di Inzaghi, ma pure a qualche significativa novità, e grazie ad alcuni calciatori che hanno giocato più e meglio che in passato.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le poche e decisive cose che ha cambiato l’Inter

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