Alla partenza della stagione 2026, pecco bagnaia arriva rinfrancato e determinato a chiudere in bellezza un capitolo decisivo della sua carriera. L’assegnazione di otto anni con Ducati, di cui due coronavati da titoli mondiali e un palmarès di oltre 30 vittorie in MotoGP, definisce un periodo da celebrare e da chiudere con serenità. L’obiettivo è voltare pagina rispetto al 2025, ritrovando regolarità nelle posizioni che contano e puntando a traguardi ambiziosi, pur restando consapevoli che il momento non è ancora quello della massima esplosività. Il punto di partenza è il feeling riscoperto con l’anteriore della Desmosedici GP25, rivelatosi cruciale nei test pre-stagionali e considerato un indicatore promettente per la stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Bagnaia: "La GP25 ha poche differenze, ma sono quelle decisive

Bagnaia risolve il mistero sulle sue difficoltà nella MotoGP 2025: “Ho commesso un errore con la GP25”La stagione più complicata della carriera recente di Pecco Bagnaia si chiude con una presa di responsabilità netta.

Bagnaia spiega le differenze tra la sua Ducati e quella di Marquez: “Abbiamo scelto strade diverse”Pecco Bagnaia spiega perché lui e Marc Marquez hanno seguito due strade differenti sulla Ducati GP25.

Temi più discussi: Ducati, prime mosse 2026: rinnovo Marquez vicino. Bagnaia carico, ma il futuro è incerto; MotoGP, Bagnaia: Ottime sensazioni e fantastica atmosfera, sono motivato; MotoGP: le incognite di Marquez verso Buriram; Orari TV GP Thailandia 2026: diretta su Sky, differita su TV8 - Orari - MotoGP.

MotoGP | Bagnaia: Le differenze dalla GP25 sono poche, ma sono quelle giusteIl pilota piemontese sembra approcciarsi con grande fiducia al suo ultimo anno in Ducati, con la convinzione di aver ritrovato la strada giusta per guidare al suo meglio nel corso dell'inverno. Per il ... msn.com

MotoGP, Bagnaia: Consigli da Dall’Igna? No, la cosa migliore è imparare da soliMotoGP: Arrivo più preparato rispetto a un anno fa. Preferisco non mettermi fra i favoriti visti i risultati del 2025, voglio partire con calma e migliorare ... gpone.com

Pedro Acosta ha già firmato con Ducati! Valentino si è infastidito quando l'accordo era già fatto. Sarà in sella alla GP25 al posto di Bagnaia #misterhelmet #PedroAcosta #MotoGP #Ducati #Bagnaia #ForzaDucati #MV20 x.com

[MotoGP] DUCATI IN PISTA CON 3 MOTO DIVERSE NEL 2026. Borgo Panigale avrà come nel 2025 6 moto con 3 team (Factory, Gresini, VR46) e tre evoluzione diverse: Marquez GP26, Bagnaia GP26, Alex GP26, Aldeguer GP25, Diggia GP26, Morbidelli GP - facebook.com facebook