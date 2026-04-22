Oggi si disputano diverse partite di rilievo nel calcio europeo. L'Atalanta e la Lazio si affrontano per ottenere un posto in finale, mentre il Manchester City sfida il Burnley in Premier League con l'obiettivo di salire in testa alla classifica. In aggiunta, sono in programma incontri nelle leghe spagnola, francese e inglese, oltre alle competizioni di coppa nazionali come la Dfb Pokal, la Coupe de France e la Taça de Portugal.

Atalanta e Lazio si giocano un posto in finale di Coppa Italia. I biancocelesti non ne giocano una dal 2019 (vinta proprio contro i nerazzurri), l’ultima apparizione della squadra di Palladino è stata due anni fa, nella sfida persa contro la Juventus. In Premier League, il City di Guardiola può agganciare l’Arsenal in testa battendo il Burnley. Il Leeds, in cerca di punti preziosi in chiave salvezza, farà visita al Bournemouth. Le Cherries sono in piena corsa per l’Europa. Turno infrasettimanale in Liga: l’Atletico Madrid se la vedrà con l’Elche. La Real Sociedad, fresca vincitrice della Copa del Rey, ospita il Getafe. Il Barcellona di Flick sfida il Celta Vigo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le partite di oggi: Atalanta e Lazio si giocano la finale. Il City sfida il Burnley per l'aggancio alla vetta

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