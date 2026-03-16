Le pagelle Mazza imposta e recupera straordinario Senigagliesi

Nel match, il portiere ha dimostrato attenzione in occasione del gol, intervenendo con prontezza e alzando la palla sulla traversa. La sua prestazione si limita a un intervento significativo, senza errori evidenti nel resto del tempo. La difesa ha mostrato compattezza, mentre l’attaccante ha contribuito alla fase di impostazione e recupero palla. La partita si è conclusa senza ulteriori episodi rilevanti.

LUCIANI 6. Un solo intervento vero, sul gol: è reattivo nell’alzare contro la traversa e non ha colpe quando la palla ricade. Si distrae quando non esce ad aiutare Casella. IGLIO 6,5. Buonissima prestazione, senza svarioni finalmente, e con totale superiorità fisica nel presidio della fascia. Vince anche tutti gli stacchi con perentorietà. Un recupero decisivo nel finale. DALL’ARA 7. Di testa là dietro è tutta roba sua, è completamente dominante e sicuro sempre anche nell’impostare. CASELLA 6,5. Mena il giusto e fa gran legna, nel finale deve uscire per crampi. MAZZALI 6,5. Spinge molto e bene e non accusa amnesie difensive. Anche lui sovrasta fisicamente l’avversario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Mazza imposta e recupera, straordinario Senigagliesi Articoli correlati Leggi anche: Le pagelle. Piccioni indiavolato, Senigagliesi finalmente al posto giusto Leggi anche: Le pagelle. Senigagliesi sbaglia sul primo gol, Mazzali fuori ruolo