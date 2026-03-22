Nella prima giornata di campionato, le pagelle dei giocatori mostrano alcune performance sotto la sufficienza. Carbonaro e Senigagliesi si posizionano al di sotto dello standard, mentre Casella ha una prestazione negativa. Luciani, invece, riceve un 6, subendo un tiro e un gol senza colpe, con un’uscita sui piedi di Osayande che conclude l’azione.

LUCIANI 6. Subisce un tiro e un gol, senza aver minima colpa. Una uscita sui piedi di Osayande e stop. IGLIO 6,5. Conferma il buon momento di condizione fisica risultando tra i più tonici nella spinta. DALL’ARA 7. Ancora il migliore in campo. Stravince il duello col fisico e ruvido Osayande e sfiora il 2-1 da corner nel recupero. CASELLA 4,5. Sbaglia tanto, sia sul gol al passivo che in possesso di palla, e rimedia anche il cartellino giallo che lo spedisce in squalifica. MAZZALI 5,5. Si salva per l’apporto fisico, ma dopo una buona penetrazione iniziale non sfonda più. COZZARI 5. Molto al di sotto del suo standard abituale, forse anche per il calcio in faccia rimediato in avvio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Carbonaro e Senigagliesi sotto lo standard, male Casella

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