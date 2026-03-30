Pagelle Verde domina Greselin prezioso Lattarulo e Rossetti tanta qualità

Nella giornata di calcio, il reparto difensivo si distingue con la presenza di un giocatore che si mantiene stabile e una coppia di attaccanti che si fanno notare per la loro qualità. Tra i portieri, un elemento si conferma con un rendimento ordinato, mentre un altro si distingue per la sua importanza nel reparto offensivo. La partita si è conclusa senza grandi sorprese, con alcuni protagonisti che hanno mantenuto un ruolo di primo piano.

Furghieri 6: vive una domenica tranquilla. Nella ripresa non si fa sorprendere dalla conclusione di Arcuri. Berizzi 6,5: solido in copertura, ma quando ha spazio davanti a sé non rinuncia ad attaccare. Risaliti 6,5: peccato per quell’ammonizione rimediata nel primo tempo, che non gli permetterà di scendere in campo contro il Seravezza Pozzi. (Dal 56’ Boccardi 6: risponde presente quando chiamato a prendere il posto del capitano). Polvani 6,5: alza il muro insieme ai compagni di reparto concedendo le briciole a Mariotti e compagni. Cesari 6,5: sempre prezioso sulla fascia destra. Motorino inesauribile. (Dal 74’ Limberti 6: dà il proprio contributo) Greselin 6,5: il centrocampo funziona alla grande e il merito è anche suo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pagelle. Verde domina, Greselin prezioso. Lattarulo e Rossetti tanta qualità Articoli correlati Leggi anche: Torino-Bologna, le pagelle: Bernardeschi, tanta qualità, 7. Marianucci fatica, 5 Prato, Verde e Rossetti davanti. E occhio al San Donato "aggressivo"Niente Mencagli e Cela, oltre ovviamente a Gioè, mentre rientrano fra i convocati sia D’Orsi che Sarpa.