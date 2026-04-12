Pagelle Como Inter | Thuram e Dumfries straripanti Barella inesauribile ma la difesa balla troppo

Nella partita tra Como e Inter, valida per la 32ª giornata di Serie A 202526, sono stati protagonisti diversi giocatori. Thuram e Dumfries sono stati tra i più brillanti, mentre Barella ha mostrato grande energia. La difesa dell’Inter ha invece subito alcune difficoltà, con diversi errori che hanno messo in discussione la solidità del reparto. Le valutazioni sui singoli si sono concentrate sulle prestazioni offerte sul campo durante il match.

di Giuseppe Colicchia Pagelle Como Inter: i nostri voti ai protagonisti in campo al Sinigaglia, sfida valevole per la 32^ giornata di Serie A 202526. Finisce qui Como Inter, risultato finale di 3 a 4 nel match valevole per il 32° turno del campionato di Serie A 202526, queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo al Sinigaglia. TOP a fine primo tempo: Barella. FLOP a fine primo tempo: Sommer. TOP a fine partita: Thuram, Dumfries. FLOP a fine partita: Sommer, Bonny. 3-5-2: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni (Carlos Augusto); Barella (Mkhitaryan), Calhanoglu, Zielinski (Sucic), Dimarco (Luis Henrique); Thuram, Pio Esposito (Bonny).🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pagelle Como Inter: Thuram e Dumfries straripanti, Barella inesauribile ma la difesa balla troppo Leggi anche: Pagelle Inter Arsenal: Sucic di classe, Pio di voglia, ma la difesa balla troppo! PAGELLE e TABELLINO Como-Inter 3-4: Thuram e Dumfries devastanti, Dimarco impresentabile. Nico Paz sprecatoVoti, Top e Flop del posticipo domenicale della 32esima giornata di Serie A Pazza Inter al ‘Sinigaglia’.