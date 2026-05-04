Le pagelle degli arancioni | Russo e Saporetti spine nel fianco Pellegrino-show quant’è mancato Rizq

Nella cronaca della partita, il portiere ha effettuato alcune parate decisive per mantenere la porta inviolata. I difensori, tra cui uno con un punteggio di 6,5, hanno mostrato attenzione e precisione nelle fasi difensive. Tra i protagonisti in campo, Pellegrino si è distinto con un’ottima prestazione, mentre Russo e Saporetti sono stati criticati per alcune difficoltà. La mancanza di un gol di Rizq ha segnato l’andamento della partita.

GIULIANI 6. Un paio di parate non complicate ma importanti per tenere la porta inviolata. ACCARDI 6,5. Confermato terzino dopo la prova di Desenzano, non commette errori e contiene un avversario scomodo come Morello. PELLIZZARI 6. Gioca appena un quarto d’ora poi esce per un infortunio al ginocchio (15’ pt GENNARI 6. Garantisce solidità e sicurezza al reparto difensivo per tutto il match). BERTOLO 6,5. Altra prova di spessore del capitano arancione, sempre attento nel fermare le iniziative avversarie. Da un suo cross arriva il quinto gol (34’ st TRAORÈ SV ). TEMPRE 6. Poco sollecitato in fase difensiva, disputa una partita tranquilla senza patemi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle degli arancioni: Russo e Saporetti spine nel fianco. Pellegrino-show, quant’è mancato Rizq... Notizie correlate Leggi anche: La probabile formazione degli arancioni. Torna "Sapo», Raicevic insidia Rizq. Ballottaggio tra Rossi e Campagna Pistoiese, ci sei quasi. Suonano Rizq e Russo. Ancona spalle al muroPISTOIESE 2 ANCONA 0 PISTOIESE (4-3-3): Giuliani; Costa Pisani, Pellizzari, Bertolo, Tempre (29’ st Traorè); Della Latta (25’ st Rossi), Maldonado,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Le pagelle degli arancioni. Gennari sbaglia, Rizq non punge, tegola RussoGIULIANI 5,5. Suo il fallo su Capone che porta al calcio di rigore per la Pro Palazzolo, anche se la responsabilità va condivisa con Gennari. COSTA PISANI 6. Soprattutto nella ripresa, quando agisce ... lanazione.it Le pagelle degli arancioni. Della Latta garanzia, rodaggio per SaporettiGIULIANI 6,5. Un paio di uscite alte e una sola parata, ma fondamentale, su Bertazzoli. COSTA PISANI 6,5. Il classe 2008 continua a migliorare per personalità e intraprendenza. Un altro pomeriggio al ... lanazione.it