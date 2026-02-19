Pistoiese ci sei quasi Suonano Rizq e Russo Ancona spalle al muro

La Pistoiese si avvicina alla vittoria contro l’Ancona grazie ai gol di Rizq e Russo, che sono entrati in campo nel secondo tempo. L’Ancona ha faticato a reagire, rimanendo con le spalle al muro e senza molte occasioni da gol. La difesa della Pistoiese ha tenuto bene, impedendo agli ospiti di segnare nel secondo tempo. I cambi fatti dal mister hanno rafforzato la squadra, portando risultati concreti. La partita si sta avviando verso una conclusione che potrebbe favorire la formazione di casa.

PISTOIESE 2 ANCONA 0 PISTOIESE (4-3-3): Giuliani; Costa Pisani, Pellizzari, Bertolo, Tempre (29' st Traorè); Della Latta (25' st Rossi), Maldonado, Biagi; Kharmoud (29' st Accardi), Rizq (33' st Raicevic), Russo. A disp. Magalotti, Pellegrino, Saporetti, Campagna, Cuomo. All. Lucarelli. ANCONA (4-2-3-1): Mengucci; Pecci, Markic, Petito, Calisto; Proromo (36' pt Ceccarelli), Gelonese; Cericola (27' st Zini), D'Incoronato (15' st Attasi), Teraschi (36' pt Miola); Babbi (15' st Kouko). A disp. Salvati, Bonaccorsi, Sparandeo, De Luca. All. Maurizi. Arbitro: Melloni di Modena. Marcatori: 33' Rizq, 22' st Russo (rig.