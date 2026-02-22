la probabile formazione degli arancioni torna sapo raicevic insidia rizq ballottaggio tra rossi e campagna

Cristiano Lucarelli sceglie di cambiare qualche dettaglio nella formazione della Pistoiese, perché vuole migliorare la fase offensiva. Raicevic compete con Rizq per un posto da titolare, mentre Rossi e Campagna si sfidano per una maglia da titolare. La decisione deriva dalla volontà di rafforzare l’attacco e ottenere un risultato positivo contro la Correggese. La squadra si prepara con attenzione, valutando attentamente ogni scelta in vista della partita.

Non ci sarà rivoluzione, ma qualche novità di formazione. Ad annunciarlo, alla vigilia della sfida odierna contro la Correggese, è stato il tecnico della Pistoiese Cristiano Lucarelli. "Dobbiamo gestire le forze e ci sarà qualche accorgimento nell’undici titolare. Avevo già cambiato qualcosa col Tuttocuoio e lo farò anche stavolta". Ciò che è certo è che l’Olandesina ripartirà dal 4-3-3 divenuto ormai un marchio di fabbrica e che tra i pali ci sarà Giuliani. In difesa occhio alle possibili novità: Pellizzari, dopo l’ottima prova fornita al centro della retroguardia contro l’Ancona, è pronto a sedersi in panchina per far spazio al rientrante Gennari, che aveva invece saltato il match di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

