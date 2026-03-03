La collezione RossoCorallo a Villa Zito | in mostra le creazioni di Platimiro Fiorenza

A Villa Zito è stata inaugurata una mostra dedicata alle creazioni di Platimiro Fiorenza, riconosciuto come l’ultimo orafa corallaro di Trapani. La collezione chiamata RossoCorallo presenta diversi pezzi realizzati dall’artista, che si inseriscono in una vasta esposizione intitolata “L’età dell’oro”. La mostra resterà aperta al pubblico nei prossimi giorni.

Sarà Platimiro Fiorenza, "l'ultimo orafo corallaro", erede di una storica dinastia di Trapani, a inaugurare la nuova sezione della mostra "L'età dell'oro. Il gioiello siciliano tra XVII e XIX secolo". Opere, collezionismo e contesti per l'oreficeria contemporanea, organizzata dalla Fondazione.

