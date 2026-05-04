Le mosse di Giorgia Meloni per uscire dall'angolo e cambiare l'inerzia dei sondaggi

Da fanpage.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni ha adottato una serie di azioni per modificare la situazione politica attuale. Ha rafforzato la stabilità del governo, ha facilitato un accordo tra i leader di due partiti chiave e ha deciso di abbandonare alcune posizioni in politica internazionale per concentrarsi sulle questioni interne. Inoltre, ha deciso di modificare il tono e lo stile della comunicazione pubblica, puntando a un nuovo approccio nel suo modo di presentarsi alla pubblica opinione.

Blindare l'esecutivo, siglare la tregua fra Salvini e Tajani, abbandonare le velleità trumpiane, concentrarsi sulla politica interna e cambiare radicalmente registro comunicativo: la nuova strategia di Giorgia Meloni che l'opposizione non deve sottovalutare.🔗 Leggi su Fanpage.it

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