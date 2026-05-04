Le mosse di Giorgia Meloni per uscire dall'angolo e cambiare l'inerzia dei sondaggi

Giorgia Meloni ha adottato una serie di azioni per modificare la situazione politica attuale. Ha rafforzato la stabilità del governo, ha facilitato un accordo tra i leader di due partiti chiave e ha deciso di abbandonare alcune posizioni in politica internazionale per concentrarsi sulle questioni interne. Inoltre, ha deciso di modificare il tono e lo stile della comunicazione pubblica, puntando a un nuovo approccio nel suo modo di presentarsi alla pubblica opinione.

Blindare l'esecutivo, siglare la tregua fra Salvini e Tajani, abbandonare le velleità trumpiane, concentrarsi sulla politica interna e cambiare radicalmente registro comunicativo: la nuova strategia di Giorgia Meloni che l'opposizione non deve sottovalutare.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Garlasco, l’esperto spiega l’iter di revisione per Stasi: “Dovrà uscire dall’indagine su Sempio”Dopo un incontro tra la Procuratrice Generale di Milano e il procuratore di Pavia si è parlato di una possibile revisione del processo per Alberto... Meloni sente Merz, Macron e Starmer per uscire dall’angoloLa premier italiana, finora schiacciata sulle posizioni trumpiane, prova a raccordarsi con i leader europei e parla di «diplomazia» Dopo una... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Le mosse di Giorgia Meloni per uscire dall’angolo e cambiare l’inerzia dei sondaggi; A proposito delle mosse di Meloni dopo Orbán; Missione di Rubio a Roma. Occhi sul comando Nato di Napoli; L’ISTAT ha smontato le accuse di Giorgia Meloni sui conti pubblici. Le mosse di Giorgia Meloni per uscire dall’angolo e cambiare l’inerzia dei sondaggiBlindare l'esecutivo, siglare la tregua fra Salvini e Tajani, abbandonare le velleità trumpiane, concentrarsi sulla politica interna e cambiare radicalmente ... fanpage.it Istat replica dopo le critiche di Meloni: «Autonomi e indipendenti. Su deficit non bastava il 2,99%»Il presidente Chelli in audizione sul Dfp: l’Istituto rivendica indipendenza e richiama le regole Ue. Corte dei Conti: spesa oltre i limiti nel 2025, pesa il Superbonus ... corriere.it Giorgia Meloni celebra sui social l’impresa di Jannik Sinner dopo il trionfo al Madrid Open. “Cinque Masters 1000 consecutivi, un risultato mai raggiunto da nessuno”, scrive la premier, definendo il successo una nuova pagina indimenticabile per lo sport itali - facebook.com facebook La riforma per dare più poteri a Roma ha ottenuto il primo via libera alla Camera, ma subito dopo si è aperto uno scontro politico tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il PD. x.com