Dopo una settimana di impasse, la premier italiana ha chiamato il leader del gruppo di centrodestra, il presidente francese e il leader dell’opposizione britannica per cercare una soluzione. Le conversazioni sono avvenute in un momento in cui l’Italia si trova di fronte a una crisi politica e cerca di uscire dall’impasse. Le telefonate sono state confermate da fonti ufficiali dei rispettivi uffici.

La premier italiana, finora schiacciata sulle posizioni trumpiane, prova a raccordarsi con i leader europei e parla di «diplomazia» Dopo una settimana di paralisi Meloni ha capito di doversi scuotere. Impossibile restare spettatrice passiva e quasi altrettanto difficile continuare a non assumere, unica leader in tutta Europa, una posizione politica precisa sulla guerra. Così, ieri mattina, proprio mentre partiva la fregata italiana verso Cipro, la premier ha partecipato a un vertice telefonico con Macron, Starmer e Merz. Il comunicato finale, affidato a Starmer, è laconico. Dopo aver ribadito la condanna contro «gli eclatanti attacchi... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Meloni sente Merz, Macron e Starmer per uscire dall’angolo

Leggi anche: Iran, telefonata Starmer-Meloni-Macron-Merz: “Stretto coordinamento militare”

Meloni, Starmer, Merz e Macron: "Diplomazia e coordinamento militare su Iran"Lavorare insieme per "la diplomazia e il coordinamento militare" in risposta all'escalation bellica innescata in Medio Oriente dagli attacchi di Usa...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Meloni sente.

Temi più discussi: Guerra Iran, Meloni sente Macron, Merz e Starmer; Meloni e gli europei, 'diplomazia e coordinamento militare'; Meloni sente Starmer, Macron e Merz. Trump: L'Iran si deve arrendere; Guerra in Iran, tutti gli aggiornamenti in diretta.

Meloni sente Macron: Non possiamo andare in ordine sparso. La telefonata a ZelenskyLa premier italiana lancia un appello di unità ai leader europei con un concetto di fondo chiaro: l'Europa rischia di essere ininfluente se si divide. Poi il colloquio col presidente ucraino: la preoc ... ilfoglio.it

Meloni e gli europei: 'Diplomazia e coordinamento militare'Fare tutto il possibile. Anche se non è ancora ben chiaro quali siano i margini per la ripresa di una iniziativa diplomatica, perché le parti tornino al dialogo, Giorgia Meloni fa sapere che il ... ansa.it

Meloni sente Erdogan: vicinanza dopo l’ingiustificabile attacco - facebook.com facebook

#Meloni sente #Erdogan: vicinanza dopo l’ingiustificabile attacco #Iran x.com