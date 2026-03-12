Gasperini | Lasciate stare Pellegrini Il Dall' Ara era un inferno ma all' Olimpico sarà diverso

L'allenatore della Roma ha commentato il pareggio contro il Bologna, sottolineando che il Dall'Ara era molto difficile da giocare, ma che l'Olimpico offrirà un ambiente diverso. Ha anche detto di non capire alcune scelte tattiche, e ha chiesto di lasciar perdere Pellegrini. La sua intervista si è concentrata sui rispettivi ambienti di gioco e sulle decisioni prese durante la partita.

“Oggi il Bologna è stato un po’ di più rispetto a noi”. Lo ammette candidamente Gian Piero Gasperini al termine del derby europeo finito 1-1 al Dall’Ara. Che però se la prende anche col comportamento della terna arbitrale. Tra una settimana all’Olimpico la sua Roma avrà comunque la possibilità di superare uno scoglio che in questo ottavo d’andata ha causato più di un problema ai giallorossi. “Così come a Genova abbiamo sofferto le palle lunghe sulle quali non sempre siamo arrivati. Poi abbiamo fatto bene dopo il gol, abbiamo creato comunque azioni pericolose ma eravamo sotto rispetto a loro. L’ambiente è stato molto caldo e ha condizionato”. Gasperini ha sottolineato ancora questo aspetto: “Quando la partita è sul piano fisico, l’aspetto tecnico diventa difficile e bisogna lavorare sulla struttura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

