Roma Malen non basta | al Dall’Ara è 1-1 nel segno di Pellegrini

Nella sfida tra Roma e Bologna al Dall’Ara si conclude con un pareggio 1-1, con Pellegrini che firma il gol decisivo. La partita, definita da molti un derby italiano d’Europa, si chiude senza un vincitore, lasciando però alcuni rimpianti tra i tifosi della Roma. La squadra giallorossa prova a conquistare i tre punti, ma il risultato finale lascia spazio a dubbi e attese per le prossime partite.

Il derby italiano d’Europa si chiude senza vincitori né vinti, ma con una scia di rimpianti che agita i sogni della Roma. Al Dall’Ara finisce 1-1 l’andata degli ottavi di Europa League: al guizzo d’autore di Federico Bernardeschi al 50?, ha risposto il ritorno al gol di Lorenzo Pellegrini al 71?, servito da un Donyell Malen in versione assistman ma sfortunatissimo nel finale, quando un suo palo ha strozzato in gola l’urlo del sorpasso. Il match ha però acceso i riflettori su una delle grandi “sliding doors” del mercato giallorosso: Jonathan Rowe. L’ala inglese del Bologna, autore dell’azione travolgente che ha propiziato il vantaggio emiliano, è stato l’incubo della difesa di Gasperini per oltre un’ora. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

