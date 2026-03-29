Le Iene presentano | Inside stasera su Italia 1 | Fin dove può spingersi lo Stato?

Stasera su Italia 1 va in onda uno speciale di Le Iene intitolato Inside, condotto da Nina Palmieri. La trasmissione presenta storie di cittadini che si confrontano con la legge e le istituzioni, affrontando questioni legate a diritti, ingiustizie e abusi. Il programma si concentra su situazioni che mostrano i limiti e le modalità di intervento dello Stato.

Questa sera su Italia 1 va in onda Le Iene Inside, speciale condotto da Nina Palmieri che racconta storie di cittadini alle prese con la legge e le istituzioni, tra diritti, ingiustizie e abusi. Questa sera, domenica 29 marzo, torna in prima serata su Italia 1 il nuovo appuntamento con Le Iene Inside, lo spin-off di approfondimento del celebre programma Le Iene. La puntata andrà in onda alle 21:20 e sarà condotta da Nina Palmieri, che guiderà il pubblico in un'inchiesta esclusiva e di grande impatto. Fin dove può spingersi lo Stato?: il tema dello speciale Il nuovo speciale, dal titolo Fin dove può spingersi lo Stato?, è scritto da Alessia Rafanelli. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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LE IENE PRESENTANO INSIDE RINASCITE QUESTA SERA SU ITALIA 1 #leiene #inside

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Questa sera, domenica 29 marzo, nella nuova puntata di “Le Iene presentano: Inside” con @GiovannaNinaPal e Alessia Rafanelli entreremo in storie diverse che toccano temi come famiglia, casa, lavoro e salute, per capire fin dove può spingersi l’intervento d x.com

Nina Palmieri ci accompagna in una nuova puntata de Le Iene presentano: Inside - Fin dove può spingersi lo stato, stasera su #Italia1! - facebook.com facebook