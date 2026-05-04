Garlasco oltre ad Andrea Sempio saranno interrogati anche Marco Poggi e le sorelle Cappa

A Garlasco, oltre a Andrea Sempio, saranno interrogati anche Marco Poggi e le sorelle Paola e Stefania Cappa. La convocazione riguarda persone considerate informate sui fatti e si inserisce nelle indagini in corso. La data degli interrogatori non è stata ancora comunicata. Le autorità procedono con le verifiche, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui contenuti delle dichiarazioni.

Oltre ad Andrea Sempio, saranno ascoltati anche Marco Poggi e le cugine Paola Cappa e Stefania Cappa come persone informate sui fatti. A rivelarlo è il Tg1.🔗 Leggi su Fanpage.it

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