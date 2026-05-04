Le esperienze cristiane di Valdo di Lione e Francesco d’Assisi nel nuovo libro di Francesca Tasca

Nel nuovo libro di Francesca Tasca vengono analizzate le vite di due figure religiose, Valdo di Lione e Francesco d’Assisi. Entrambi hanno intrapreso percorsi che hanno lasciato un segno nella storia del cristianesimo, scegliendo vie diverse. La narrazione si focalizza sui dettagli delle loro esperienze e delle decisioni che hanno preso nel corso della loro vita. La pubblicazione si concentra sui loro cammini spirituali e sulle conseguenze delle loro scelte.

Bergamo. Due uomini, due vite, due scelte: per certi aspetti simili, ma con esiti completamente opposti. Valdo di Lione (1130 circa – 1207 circa) e Francesco d’Assisi (1181 -1226), uno condannato come eretico, l’altro venerato come santo. A provare a spiegare le ragioni di destini così diversi è Francesca Tasca nel suo nuovo libro “Valdo Di Lione e Francesco d’Assisi. Due esperienze Cristiane”, pubblicato da Claudiana. Come è nata l’idea di questo libro? Qual è la necessità a cui risponde? “Nel 2026 ricorrono gli 800 anni dalla morte di Francesco d’Assisi. Ci sono molte iniziative, come per esempio la reintroduzione della festa nazionale del 4 ottobre.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Memoria e riscatto tra le strade di Piscinola: successo a Giugliano per la presentazione del nuovo libro di Francesco MennilloLa Sala Teatro del Primo Circolo Didattico "Mena Morlando" di Giugliano si è trasformata ieri in uno spazio di profonda riflessione collettiva in... Leggi anche: Gli 80 anni del Dramma. Nel segno della pace e di Francesco d’Assisi