Gli 80 anni del Dramma Nel segno della pace e di Francesco d’Assisi

Il Dramma Popolare di San Miniato compie ottant’anni, un traguardo che celebra la sua lunga presenza nel tessuto culturale locale. Fondato subito dopo la Seconda guerra mondiale, il teatro nasce per offrire un messaggio di pace e di speranza, ispirato a Francesco d’Assisi. In passato, ha rappresentato storie di resistenza e solidarietà, coinvolgendo generazioni di cittadini. Quest’anno, il focus si sposta sulla figura di Francesco, simbolo di fratellanza e armonia tra le persone.

di Gabriele Nuti Da ottant’anni nel cuore di tutti. E’ il Dramma Popolare di San Miniato, fondato nell’immediato dopoguerra da un gruppo di lungimiranti e illuminati sanminiatesi che con il teatro di ispirazione cristiana vollero contribuire alla rinascita post bellica "mettendo al centro l’uomo e i valori che il conflitto aveva offuscato". Ottant’anni di Dramma Popolare verranno celebrati con mostre, convegni e spettacoli. Unico filo conduttore la pace. "Una pace che deve essere anche riconciliazione", ha sottolineato Marzio Gabbanini, presidente della Fondazione Istituto del Dramma Popolare di San Miniato.🔗 Leggi su Lanazione.it

