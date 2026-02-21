Gli 80 anni del Dramma Nel segno della pace e di Francesco d’Assisi
Il Dramma Popolare di San Miniato compie ottant’anni, un traguardo che celebra la sua lunga presenza nel tessuto culturale locale. Fondato subito dopo la Seconda guerra mondiale, il teatro nasce per offrire un messaggio di pace e di speranza, ispirato a Francesco d’Assisi. In passato, ha rappresentato storie di resistenza e solidarietà, coinvolgendo generazioni di cittadini. Quest’anno, il focus si sposta sulla figura di Francesco, simbolo di fratellanza e armonia tra le persone.
di Gabriele Nuti Da ottant’anni nel cuore di tutti. E’ il Dramma Popolare di San Miniato, fondato nell’immediato dopoguerra da un gruppo di lungimiranti e illuminati sanminiatesi che con il teatro di ispirazione cristiana vollero contribuire alla rinascita post bellica "mettendo al centro l’uomo e i valori che il conflitto aveva offuscato". Ottant’anni di Dramma Popolare verranno celebrati con mostre, convegni e spettacoli. Unico filo conduttore la pace. "Una pace che deve essere anche riconciliazione", ha sottolineato Marzio Gabbanini, presidente della Fondazione Istituto del Dramma Popolare di San Miniato.🔗 Leggi su Lanazione.it
Assisi: energia condivisa nel segno di San FrancescoA Assisi, si è parlato di energia e di come condividerla nel segno di San Francesco.
Agricoltori di Assisi in festa nel segno della solidarietàGli agricoltori di Assisi hanno celebrato la loro tradizione questa mattina, domenica 15 febbraio, con la dodicesima edizione della Festa degli Agricoltori.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: ‘Buon compleanno Carnaroli’, un libro a fumetti per celebrare 80 anni; Riccardo Cocciante compie 80 anni, la fotostoria del cantante di Margherita; Un logo per celebrare gli 80 anni del consiglio comunale ascolano; BUON COMPLEANNO ARBORIO!.
Verso gli 80 anni della Costituzione: il Giudice Di Bella nel seminario della PrefetturaIl giudice Roberto Di Bella relatore in videocollegamento al nuovo incontro della rassegna Verso gli 80 anni della Costituzione ... cremonaoggi.it
Gli 80 anni di Riccardo Cocciante: Sono un artista non una star. E lo sarò fino alla morteOggi in occasione del suo compleanno esce Ho vent’anni con te il nuovo singolo che anticipa l’omonimo album in uscita il 13 marzo ... msn.com
Telesveva. . +++ NEL TG DELLA SERA – DRAMMA SULLA STRADA TRA BARLETTA E TRANI, PERDE LA VITA UN 32ENNE – CONDANNA A 12 ANNI DI RECLUSIONE PER UN UOMO ALLA GUIDA DI UN’AUTO CHE TRE ANNI FA A MODUGNO PROVOC - facebook.com facebook
Oggi Zelmira compie 204 anni! Dramma in 2 atti rappresentato per la prima volta a Napoli il 16 febbraio 1822 al Teatro San Carlo con protagonista Isabella Colbran, al ROF è stata allestita nel 1995, nel 2009 e al #R0F2025. #ROFZelmira x.com