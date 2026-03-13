Memoria e riscatto tra le strade di Piscinola | successo a Giugliano per la presentazione del nuovo libro di Francesco Mennillo

La Sala Teatro del Primo Circolo Didattico "Mena Morlando" di Giugliano si è trasformata ieri in uno spazio di profonda riflessione collettiva in occasione della presentazione de "Il bambino di Piscinola", l'ultima opera letteraria del giornalista e cantautore Francesco Mennillo, edita da Graus Edizioni. L'evento, promosso con determinazione dalla storica Libreria Claudio di Giugliano, ha richiamato un pubblico numeroso e partecipe, desideroso di immergersi in un racconto che scava nelle radici della periferia napoletana per farne emergere valori universali. A guidare il dibattito con estrema sensibilità è stata la moderatrice Carmen Capone, che ha saputo tessere un dialogo fluido tra l'autore e la dottoressa Marinella Preziuso, psicologa intervenuta per analizzare le complesse dinamiche interiori che animano i personaggi del testo.