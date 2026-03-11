Le compagnie aeree hanno tagliato la maggior parte dei voli in Medio Oriente

Le compagnie aeree in Medio Oriente hanno ridotto drasticamente le loro operazioni, con alcuni operatori che ora effettuano tra il 7 e il 58% dei voli rispetto a prima del conflitto. Questa diminuzione riguarda le rotte nazionali e internazionali, con molte tratte sospese o cancellate. La riduzione si riflette su diverse compagnie che operano nella regione, influenzando il trasporto aereo locale e internazionale.