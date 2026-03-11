Le compagnie aeree hanno tagliato la maggior parte dei voli in Medio Oriente
Le compagnie aeree in Medio Oriente hanno ridotto drasticamente le loro operazioni, con alcuni operatori che ora effettuano tra il 7 e il 58% dei voli rispetto a prima del conflitto. Questa diminuzione riguarda le rotte nazionali e internazionali, con molte tratte sospese o cancellate. La riduzione si riflette su diverse compagnie che operano nella regione, influenzando il trasporto aereo locale e internazionale.
Guerra Iran, incubo turisti. Le compagnie aeree sospendono tutti i voli verso il Medio Oriente. Tajani: «Pronti a evacuare gli italiani»
Guerra in Iran: Ita sospende i voli in Medio Oriente fino al 7 marzo. Le altre compagnie che hanno adottato la misura di sicurezza. Anche Ita Airways, come numerose compagnie aeree internazionali, da questa mattina, 28 febbraio 2026, ha cancellato i voli diretti non solo...
