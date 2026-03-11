Le compagnie aeree hanno tagliato la maggior parte dei voli in Medio Oriente

Da today.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le compagnie aeree in Medio Oriente hanno ridotto drasticamente le loro operazioni, con alcuni operatori che ora effettuano tra il 7 e il 58% dei voli rispetto a prima del conflitto. Questa diminuzione riguarda le rotte nazionali e internazionali, con molte tratte sospese o cancellate. La riduzione si riflette su diverse compagnie che operano nella regione, influenzando il trasporto aereo locale e internazionale.

In Medio Oriente le maggiori compagnie aeree operano tra il 7 e il 58% dei voli rispetto a prima del conflitto. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Leggi anche: Guerra Iran, incubo turisti. Le compagnie aeree sospendono tutti i voli verso il Medio Oriente. Tajani: «Pronti a evacuare gli italiani»

Guerra in Iran: Ita sospende i voli in Medio Oriente fino al 7 marzo. Le altre compagnie che hanno adottato la misura di sicurezzaROMA – Anche Ita Airways , come numerose compagnie aeree internazionali, da questa mattina, 28 febbraio 2026, ha cancellato i voli diretti non solo...

The Lost City of Cecil B. DeMille (2016) One filmmaker's 30-year quest for cinematic treasure

Video The Lost City of Cecil B. DeMille (2016) One filmmaker's 30-year quest for cinematic treasure

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Medio Oriente

Temi più discussi: Iran, chiuso spazio aereo in diversi Paesi. 5mila voli cancellati; A picco le compagnie aeree, pagano caos in Medio Oriente con migliaia di voli cancellati; Iran: il Medio Oriente chiude lo spazio aereo, migliaia i voli cancellati; Guerra, riprendono alcuni voli: le scelte delle compagnie aree.

A picco le compagnie aeree, pagano caos in Medio Oriente con migliaia di voli cancellatiL'interruzione globale del trasporto aereo causata dal conflitto tra Usa e Iran è paragonabile solo a quella vissuta durante la pandemia, con oltre 5.000 voli annullati. Colpiti duramente anche i tito ... ilsole24ore.com

I prezzi dei voli stanno aumentando per la crescita del costo del petrolio causata dalla guerra in Medio OrienteDiverse compagnie aeree stanno aumentando i prezzi dei biglietti a causa dell’aumento del costo del carburante legato alla guerra in Medio Oriente. Il carburante è di solito la seconda voce di spesa p ... ilpost.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.