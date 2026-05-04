Le coltellate alla cognata Ora si punta all’infermità

Durante il processo davanti alla Corte di Appello di Milano, la difesa dell’imputato, accusato di omicidio e tentato omicidio premeditati, ha annunciato che si recherà a sostenere l’assenza di responsabilità penale a causa di una infermità totale di mente. L’imputato è coinvolto in un episodio in cui sono state sferrate coltellate alla cognata. La discussione si concentra ora sulla natura delle condizioni psichiche dell’imputato e sulla possibile attribuzione di un’infermità mentale.

"Assoluzione per infermità totale di mente". La sosterrà la difesa dell’imputato mercoledì al processo davanti alla Corte di Appello di Milano che vede accusato di omicidio e tentato omicidio premeditati Giuseppe Caputo. L’uomo, il 24 ottobre 2024, ha ucciso con 13 coltellate sul pianerottolo dell’abitazione di via Magellano a Nova Milanese la cognata 63enne Giovanna Chinnici, intervenuta per difendere dai fendenti la figlia Greta, 28 anni, che stava salendo le scale della casa plurifamiliare per rientrare nella sua abitazione ed è stata aggredita dallo zio. La Corte di Assise di Monza l’ha condannato a 23 anni di carcere, poi 5 anni di...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le coltellate alla cognata. Ora si punta all’infermità Notizie correlate La cognata uccisa con 13 coltellate. Caputo punta all’infermità totaleTorna in aula a maggio per il ricorso in appello il processo per omicidio volontario e tentato omicidio premeditati nei confronti di Giuseppe Caputo,... Uccise la cognata a coltellate: Giuseppe Caputo verso l’appello con l’obiettivo dell’assoluzione per totale infermità di menteNova Milanese (Monza Brianza), 22 marzo 2026 – Fissato a maggio il processo di Appello per omicidio volontario e tentato omicidio premeditati di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Le coltellate alla cognata. Ora si punta all’infermità; Far West a Saronno, la lite e poi le coltellate: minorenni feriti, è caccia agli aggressori; Uccide la cognata con 13 coltellate il legale di Giuseppe Caputo | Assoluzione per infermità totale di mente. Le coltellate alla cognata. Ora si punta all’infermitàGiuseppe Caputo, condannato a 23 anni, uccise Giovanna Chinnici nel 2024. In Appello la difesa chiederà l’assoluzione per l’incapacità di intendere e volere. ilgiorno.it Uccide la cognata con 13 coltellate, il legale di Giuseppe Caputo: Assoluzione per infermità totale di menteLa sosterrà mercoledì al processo di Appello la difesa del 63enne che, nel 2024, ha tolto la vita a Giovanna Chinnici, sul pianerottolo dell'abitazione plurifamiliare a Nova Milanese ... ilgiorno.it Viareggio, lite tra donne finisce a coltellate. Una è rimasta ferita, non è in pericolo di vita x.com Marco Cossi, ucciso a coltellate. Il sacerdote al funerale: «Era un buono, forse troppo» - facebook.com facebook