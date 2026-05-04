Le altre sul divano a guardarci… | la frecciata di Kolarov a Napoli e Milan dopo la vittoria dello Scudetto

Dopo la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter, Aleksandar Kolarov ha commentato sui social con una frase che fa riferimento alle altre squadre rimaste ferme. Lo staff nerazzurro ha poi rivolto critiche alle rivali, Napoli e Milan, accusandole di non aver reagito durante la stagione. La discussione si concentra sulle differenze tra le prestazioni delle squadre e le reazioni successive al successo dell’Inter.

Aleksandar Kolarov accusa le concorrenti di immobilismo dopo il successo dell’Inter contro il Parma. Lo staff nerazzurro non risparmia critiche alle rivali rimaste passive. Inter: Kolarov attacca le altre squadre dopo il match con il Parma. Al termine della sfida scudetto vinta contro il Parma, Kolarov in conferenza stampa ha scelto di lanciare una stoccata alle avversarie dell’Inter, Napoli e Milan ovviamente su tutte. Le altre squadre sono rimaste sul divano a guardare, mentre i nerazzurri costruivano il loro percorso. Una dichiarazione che non lascia spazio a interpretazioni: le rivali hanno osservato passivamente ciò che accadeva in campo, senza reagire con la giusta tempestività.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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