Dopo la vittoria dell’Italia, l’allenatore ha commentato la prestazione della squadra e la sfida contro la Bosnia, definendola una buona avversaria. Ha raccontato di aver esultato sul divano, urlando per la soddisfazione. Le dichiarazioni sono state rilasciate ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, offrendo una prima reazione ufficiale alla partita.

Capello dopo la vittoria dell’Italia ha parlato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’. Ecco cosa ha detto l’ex allenatore della Juventus. L’analisi del calcio internazionale e della Nazionale italiana non può prescindere dall’autorevole opinione di chi ha guidato le panchine più prestigiose del mondo. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il tecnico Fabio Capello ha espresso il suo viscerale coinvolgimento emotivo per i colori azzurr i, commentando il recente successo dell’Italia contro l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff mondiali. L’ex allenatore della nazionale inglese, Capello, ha descritto con passione il... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Capello dopo la vittoria dell’Italia: «Ho urlato come un pazzo sul divano. La Bosnia è una buona squadra, ma…»

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