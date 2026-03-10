Lazio il comunicato ufficiale degli ultras | Olimpico pieno contro il Milan poi sciopero totale! Altra bordata a Lotito la ricostruzione

Gli ultras della Lazio hanno pubblicato un comunicato ufficiale annunciando che lo stadio Olimpico sarà tutto esaurito per la partita contro il Milan. Successivamente, hanno deciso di intraprendere uno sciopero totale nei confronti della dirigenza, indirizzando dure critiche a Lotito. La nota dei tifosi biancocelesti evidenzia un clima di tensione crescente all’interno del club.

Lazio, rivolta totale degli ultras contro Lotito: "Torniamo solo per il Milan, poi l'Olimpico resterà vuoto"Domenica 15 marzo, l'Olimpico di Roma tornerà a risuonare del calore biancoceleste. Lazio-Milan, tifo shock: ritorno all'Olimpico e poi sciopero totaleL'Olimpico si prepara a un'ultima, fragorosa fiammata prima del silenzio totale: il tifo organizzato della Lazio ha annunciato il rientro in massa... Lazio, ecco il comunicato del tifo organizzato in vista di Lazio-Atalanta; Lazio, l'abbraccio dei tifosi alla squadra: sciopero invariato, ma c'è un'idea; Date e orari della 17ª e della 18ª giornata: il derby Lazio-Roma si gioca sabato 21 marzo alle 18. Lazio - Milan, il comunicato del tifo organizzato: Entreremo allo stadioAll'indomani della vittoria della Lazio contro il Sassuolo, avvenuta all'ultimo minuto in uno Stadio Olimpico deserto, Il tifo organizzato ha preso nuovamente posizione in merito ... Lazio, il tifo organizzato: Contro il Milan faremo la storia. Ci sarà...Un esponente del tifo organizzato è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per dare seguito al comunicato ufficiale in cui si invitano i tifosi a tornare allo stadio per Lazio - Milan, ... (ANSA) - ROMA, 10 MAR - La Lazio, nel big match di domenica sera contro il Milan, tornerà ad avere i propri tifosi sugli spalti dell'Olimpico, ma solo per questa occasione. E' questa la decisione del tifo organizzato biancoceleste, che tornera' a riempire lo stadi