Coppa Italia con l' Inter sì derby con la Roma no | le decisione dei gruppi organizzati della Lazio

I gruppi organizzati della Lazio hanno annunciato che supporteranno la finale di Coppa Italia contro l’Inter, che si disputerà il 13 maggio allo stadio Olimpico. Tuttavia, hanno deciso di non partecipare alla partita del derby contro la Roma, prevista nella stessa struttura, la settimana successiva. La comunicazione è stata diffusa attraverso la pagina social della Voce della Nord. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui motivi di questa scelta.

La finale di Coppa Italia con l'Inter sì, il derby con la Roma no. A comunicare la decisione di riempire lo stadio Olimpico il 13 maggio e di lasciare i gradini vuoti la settimana successiva i gruppi del tifo organizzato della Lazio, tramite la pagina della Voce della Nord.Il comunicato del tifo.🔗 Leggi su Romatoday.it

Inter 3 x 1 Roma 2005/06 Coppa Italia Final 2nd Leg Extended Goals & Highlights

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