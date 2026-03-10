I laziali tornano all' Olimpico per Lazio-Milan | Ultimo atto di amore

I tifosi della Lazio torneranno allo stadio Olimpico per la partita contro il Milan, considerata l’ultimo atto di amore per la squadra. La presenza organizzata del pubblico si limiterà a una tregua di circa 90 minuti, durante i quali gli spalti saranno riempiti per sostenere i biancocelesti in questa sfida. La manifestazione si svolgerà senza particolari eventi collaterali o contestazioni.

Il tifo organizzato biancoceleste ha annunciato che riempirà gli spalti dello stadio per l'ultima volta in questa stagione in occasione del match contro i rossoneri Una minitregua di 90 minuti. Così si può riassumere l'annuncio del tifo organizzato della Lazio che tornerà a riempire gli spalti dell'Olimpico per il match contro il Milan. Questa la decisione degli ultras laziali che annunciano che quella contro i rossoneri sarà l'ultima della stagione con il pubblico a sostenere i biancocelesti. "Avvilente". Così Sarri aveva definito la situazione dell'Olimpico deserto nelle ultime partite. Dal 30 gennaio infatti la tifoseria laziale ha...

Lazio-Como 0-3: Nico Paz e Baturina dominano la gara dell'Olimpico e mandano ko i lazialiRoma 19 gennaio 2026 – Nico Paz e Martin Baturina illuminano con il loro talento la notte dell'Olimpico e con colpi da campioni mandano al tappeto la...

Pronostico Lazio-Atalanta: all’Olimpico il primo atto della “trilogia”Lazio-Atalanta è una partita valida per la venticinquesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili...

