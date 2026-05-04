Lazio il rodaggio verso la finale di Coppa Italia è eccellente Sgambetto alla Cremonese Grigiorossi nei guai

Nella partita tra Cremonese e Lazio, la squadra ospite ha ottenuto una vittoria per 2-1. I gol sono stati segnati da Bonazzoli al 29' del primo tempo, Isaksen all'8' della ripresa e Noslin al 47' del secondo tempo. La Cremonese ha schierato un modulo 4-4-2, con Audero in porta e Bianchetti entrato al 21' del primo tempo al posto di Baschirotto.

Cremonese-Lazio 1-2 Marcatori: 29' pt Bonazzoli, 8' st Isaksen, 47' st Noslin Cremonese (4-4-2): Audero 6; Terracciano 6, Baschirotto 6 (21' pt Bianchetti 5.5), Luperto 6, Pezzella 5.5; Floriani 6, Grassi 6 (16' st Bondo 5.5), Maleh 5.5, Zerbin 5.5 (16' st Payero 5.5); Bonazzoli 6.5, Sanabria 5 (16' st Vardy 6). A disp.: Silvestri, Nava, Thorsby, Djuric, Collocolo, Ceccherini, Faye, Folino, Okereke. All.: Giampaolo 6 Lazio (4-3-3): Motta 5; Marusic 6, Romagnoli 6.5, Provstgaard 6, Tavares 7; Basic 6.5, Patric 6 (1' st Rovella 6.5), Taylor 5.5 (26' st Dele-Bashiru 6); Isaksen 6.5 (36' st Dia 6), Maldini 5.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Lazio, il rodaggio verso la finale di Coppa Italia è eccellente. Sgambetto alla Cremonese. Grigiorossi nei guai Notizie correlate Cremonese-Fiorentina 1-4, grigiorossi davvero nei guaiAGI - È notte fonda per la Cremonese, che perde in casa per 4-1 lo scontro salvezza con la Fiorentina ed entra in zona retrocessione. Pagelle Cremonese-Bologna 1-2, i voti della sfida: blitz rossoblu, grigiorossi nei guaiIl Bologna vince a Cremona nella partita della domenica pasquale e si avvicina nel migliore dei modi alla partita di Europa League contro l’Aston... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sarri rilancia Zaccagni e Maldini: gli assi della Lazio contro la Cremonese; Lazio, la salvezza e le coppe: Sarri diventa arbitro; Lazio in crescita: difesa solida e attacco con maggior peso, l’obiettivo è la Coppa; Rovella vede la luce: Cremona nel mirino, obiettivo la finale di Coppa Italia. Lazio, il rodaggio verso la finale di Coppa Italia è eccellente. Sgambetto alla Cremonese. Grigiorossi nei guaiCremonese (4-4-2): Audero 6; Terracciano 6, Baschirotto 6 (21' pt Bianchetti 5.5), Luperto 6, Pezzella 5.5; Floriani 6, Grassi 6 (16' st Bondo 5.5), Maleh 5.5, Zerbin 5.5 (16' st Payero 5.5); Bonazzol ... gazzettadelsud.it Lazio in crescita: difesa solida e attacco con maggior peso, l’obiettivo è la CoppaUna Lazio in crescita e in rodaggio in questo finale di stagione, con il campionato a fare da sfondo a quello che è diventato l’obiettivo principale della stagione: la Coppa Italia. La difesa è solida ... lazionews.eu Risultati speciali per le formazioni locali per le finali di Coppa Italia a Santa Marinella - facebook.com facebook Stella d'Argento per la #CoppaItalia: perché l' #Inter la vuole, perché la #Juve non l'ha mai chiesta x.com