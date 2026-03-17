cremonese fiorentina 1 4 grigiorossi davvero nei guai

La Cremonese ha subito una sconfitta casalinga per 4-1 contro la Fiorentina, risultando in una sconfitta pesante che la colloca in zona retrocessione. La partita si è conclusa con la squadra ospite che ha segnato quattro gol, mentre i padroni di casa hanno realizzato un solo punto. La sconfitta rappresenta un passo difficile per la squadra nel cammino stagionale.

AGI - È notte fonda per la Cremonese, che perde in casa per 4-1 lo scontro salvezza con la Fiorentina ed entra in zona retrocessione. Sono Parisi, Piccoli, Dodò e Gudmundsson a mettere il sigillo su una vittoria fondamentale per la formazione allenata da Vanoli. Il primo acuto è dei grigiorossi, che dopo nemmeno due minuti vanno vicini al vantaggio quando De Gea neutralizza un sinistro ravvicinato di Bonazzoli. Dopo una fase di equilibrio, a sbloccare il punteggio sono i toscani al 25'. Mandragora allarga sulla destra per Parisi, che entra in area e calcia con il destro bucando Audero, in parte colpevole dopo una lieve deviazione di Floriani Mussolini. 🔗 Leggi su Agi.it

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