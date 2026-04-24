Caos viabilità a Roma | blocchi e code pesanti su arterie chiave

Nella mattina di venerdì 24 aprile, diverse arterie principali di Roma sono state interessate da blocchi e code significative. In particolare, si sono verificati disagi sulla via Trionfale, sulla Tangenziale Est e sulla Colombo, creando congestioni e rallentamenti lungo le principali vie di collegamento della città. La situazione ha causato disagi ai cittadini e agli automobilisti in transito nella zona.

? Cosa sapere Blocchi su via Trionfale, Tangenziale Est e Colombo nella mattinata di venerdì 24 aprile.. Un veicolo in avaria in via di Torrevecchia rallenta i flussi verso l'Eur e l'Aurelia.. Il traffico a Roma subisce forti rallentamenti nella mattinata di venerdì 24 aprile 2026, con criticità che colpiscono via Trionfale, la Tangenziale Est, la Colombo e la zona di Via Aurelia. Le segnalazioni fornite dai servizi di mobilità indicano una situazione complessa si muove sulla capitale in questo orario. In via Trionfale, la circolazione risulta faticosa tra l’area dell’ipogeo degli Ottavi e il nodo stradale che porta all’ospedale San Filippo Neri, con code che si estendono verso largo Trionfale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos viabilità a Roma: blocchi e code pesanti su arterie chiave Notizie correlate Caos totale a Roma: blocchi e code pesanti su GRA e arterie principaliLa mobilità urbana nella Capitale sta affrontando una mattinata di notevoli rallentamenti, con criticità che interessano i principali snodi stradali... Caos viabilità Lazio: blocchi su GRA e arterie verso RomaLe prime ore di questo mercoledì 22 aprile 2026 hanno presentato un quadro complesso per la mobilità laziale, con diversi snodi nevralgici della... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ponte sull’Arno, traffico in tilt. Il caso adesso diventa politico; Auto bloccata nel traffico, cantieri ovunque nel municipio V | Strade chiuse e deviazioni che mandano in tilt; Caos viabilità a Roma | tra festeggiamenti e incidenti il Raccordo si blocca; Caos viabilità a Roma | blocchi su A1 GRA e consolari nel pomeriggio. Roma e Milano: strade chiuse e bus deviati per il 25 aprileLe celebrazioni per la Festa della Liberazione portano cambiamenti alla viabilità e al trasporto pubblico a Roma e Milano. sicurauto.it Le strade chiuse a Roma sabato 18 e domenica 19 aprileManifestazioni sportive e cortei previsti in città, con modifiche alla circolazione stradale in questo fine settimana. La guida su come muoversi nella Capitale ... romatoday.it COSENZA, VIABILITÀ NEL CAOS: L’OPPOSIZIONE ACCUSA IL SINDACO CARUSO E CHIEDE RESPONSABILITÀ POLITICHE Cantieri e traffico paralizzato in città: i consiglieri di opposizione puntano il dito contro la gestione amministrativa e il silenzio del si facebook #Cronaca #Viabilità #galleria Domenica da Incubo in Penisola Sorrentina: Caos Traffico e Incidenti. Grave un ragazzo di Gragnano e una ragazza di Sorrento. Ora la Paura per il Ponte del 25 Aprile x.com