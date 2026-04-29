La Giunta della regione Lazio ha approvato il rendiconto 2025, che si chiude con un avanzo di circa 322 milioni di euro. Il risultato positivo consente di ridurre il debito storico accumulato nel tempo. Grazie a questa operazione, sono previsti investimenti per circa 475 milioni di euro nel piano di coesione 2026-2030, grazie al consolidamento del debito.

? Cosa sapere La Giunta Lazio approva il rendiconto 2025 con un avanzo di 321,8 milioni di euro.. Il consolidamento del debito permette investimenti per 475 milioni nel piano coesione 2026-2030.. La Giunta della Regione Lazio ha approvato il Rendiconto Generale per l’esercizio 2025, registrando un avanzo di 321,8 milioni di euro al 31 dicembre che segna la fine di un lungo periodo di squilibri finanziari. La decisione, presa su proposta dell'assessore al Bilancio Righini, certifica il superamento dei disavanzi strutturali che hanno caratterizzato la gestione passata, permettendo alla macchina amministrativa di tornare a operare con una nuova capacità di programmazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio: conti in attivo con 321 milioni, svanisce il debito storico

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