La Regione Lazio chiude il bilancio 2025 con 321 milioni di euro in più

La Regione Lazio ha approvato il rendiconto generale per il 2025, che si chiude con un avanzo di 321 milioni di euro rispetto all'anno precedente. La decisione è stata presa dalla giunta, su proposta dell’assessore al Bilancio, e rappresenta il primo bilancio regionale dopo un percorso di risanamento finanziario. L’approvazione è stata comunicata come un momento significativo per le finanze della regione.

Approvato il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2025 della Regione Lazio. La giunta Rocca ha approvato il documento, su proposta dell'assessore al Bilancio Giancarlo Righini, definendolo “un passaggio storico nel percorso di risanamento dei conti pubblici regionali”. Il bilancio 2025.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Regione Lazio chiude il 2025 con un avanzo di 321,8 milioniLa Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’assessore al Bilancio Giancarlo Righini , ha approvato il Rendiconto Generale per l’esercizio... Comunicato Stampa: Kimbo chiude il bilancio 2025. Superata la soglia dei 300 milioni di euro.“I risultati che abbiamo ottenuto non sono frutto del caso ma di scelte coraggiose, di tanto lavoro e soprattutto dell'impegno quotidiano di una... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: | Regione Lazio | Presentato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei rifiuti del Lazio; Regione Lazio chiude il 2025 con un avanzo di 321,8 milioni; Fondi Pnrr, la Regione Lazio ha speso solo il 22% delle risorse. Faro della Corte dei Conti; IL SOLE 24 ORE * ITALIA: REGIONE LAZIO CHIUDE IL 2025 CON UN AVANZO DI 321,8 MILIONI. Regione Lazio chiude il 2025 con un avanzo di 321,8 milioniLa Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’assessore al Bilancio Giancarlo Righini, ha approvato il Rendiconto Generale per l’esercizio finanziario 2025, «segnando un passaggio storico nel percor ... ilsole24ore.com Regione Lazio, presentato il piano da 275 milioni per credito e imprese: fondi per PMI, professionisti e start upLa Regione Lazio presenta un piano da 275 milioni per imprese e professionisti: prestiti a tasso zero, fondi BEI e nuove misure per PMI e start up ... latinaquotidiano.it Un campo largo per riconquistare la regione Lazio centrosinistra al lavoro - facebook.com facebook