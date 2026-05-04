L’avventura finisce ad Alessandria La Juve Next Gen fa la voce grossa I biancorossi rispondono non basta

La Juventus Next Gen si ferma ad Alessandria, con un pareggio per 2-2 contro la Vis Pesaro. La squadra biancorossa ha cercato di imporre il proprio gioco, ma non è riuscita a ottenere i tre punti. La formazione schierata in campo ha visto diverse sostituzioni nel corso del secondo tempo, senza modificare il risultato finale. La partita si è conclusa senza ulteriori cambi di risultato, lasciando spazio a un pari che non premia completamente i biancorossi.

juventus ng 2 vis pesaro 2 JUVENTUS NG (3-4-2-1): Mangiapoco; Savio, Scaglia F., Gil Puche; Pagnucco, Faticanti, Macca, Anghelè (37’ st Gunduz, 43’ st Owusu); Licina, Guerra (28’ st Cerri); Deme (28’ st Van Aarle). All. Brambilla. A disp. Scaglia S., Fuscaldo, Amaradio, Brugarello, Oboavwoduo, Mazur, Leone. VIS PESARO (3-4-1-2): Pozzi; Primasso (35’ st Ferrari), Tonucci, Zoia; Paganini (27’ pt Di Renzo), Machin, Di Paola, Vezzoni (35’ st Durmush); Giovannini; Nicastro, Jallow (23’ st Berengo). All. Stellone. A disp. Guarnone, Fratti, Piras, Pisano, Fraternale, Salati, Dastolfo, Mariani, Franchetti, Ventre. Arbitro: Ramondino di Palermo. Reti: 14’ pt Pagnucco, 3’ st Faticanti, 8’ e 20’ st Nicastro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’avventura finisce ad Alessandria. La Juve Next Gen fa la voce grossa. I biancorossi rispondono, non basta Notizie correlate Perugia fa la voce grossa in semifinale scudetto e vola sul 2-0, Bovolenta non basta a PiacenzaPerugia ha sconfitto Piacenza per 3-1 (25-18; 22-25; 25-20; 25-20) nella gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile e si è così issata sul... Basket DR1. Asciano fa la voce grossa e batte la capolista MonteroniNella nona giornata di ritorno del girone B del campionato di Divisione Regionale la prima pagina la merita senza dubbio il derby delle crete tra... Contenuti utili per approfondire Si parla di: FLASH| Roma-Zaragoza: deciso il futuro dello spagnolo in giallorosso. Juve Next Gen avanti ai playoff: con la Vis Pesaro basta il pariClaudio Chiellini: Affronteremo i playoff con entusiasmo Voglio prima di tutto fare i complimenti ai ragazzi, al mister e allo staff per quanto fatto in questa stagione. Perché a volte sembra quasi ... tuttosport.com Il derby tra Juve Next Gen e Bra finisce 2-2, ora testa agli spareggiIl pareggio non cambia i destini delle due piemontesi. Juve ai playoff, Bra ai playout. Nel girone A Novara e Pro Vercelli salve ... rainews.it