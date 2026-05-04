Lavoro domestico | proposta di ritenute fiscali per i datori di lavoro

Una nuova proposta prevede l'introduzione di ritenute fiscali per i datori di lavoro nel settore del lavoro domestico. Si tratta di un sistema che potrebbe influenzare il calcolo delle buste paga delle famiglie e le imposte che dovranno versare tra il 2027 e il 2029. La misura interessa direttamente le persone che impiegano collaboratori domestici e mira a modificare gli aspetti fiscali legati a questa categoria.

? Cosa scoprirai Come cambierà il calcolo della busta paga per i datori di lavoro?. Quanto pagheranno le famiglie le ritenute IRPEF tra il 2027 e il 2029?. Chi potrà beneficiare dell'imposta sostitutiva al 4% nei piccoli comuni?. Come influirà la nuova piattaforma Inps sulla gestione dei pagamenti trimestrali?.? In Breve Ritenuta d'acconto per datori di lavoro: 5% nel 2027, 10% nel 2028 e 15% nel 2029.. Evasione IRPEF lavoro domestico stimata in circa 500 milioni di euro ogni anno.. Imposta sostitutiva al 4% per pensionati in comuni sotto i 5.000 abitanti.. Piattaforma Inps per versamenti trimestrali tra il primo e il decimo giorno del mese..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lavoro domestico: proposta di ritenute fiscali per i datori di lavoro Notizie correlate Contributi lavoro domestico: dal 2026 stop ai bollettini cartacei per datori di colf e badantiAutorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Cambiano le regole per il lavoro agile: i datori di lavoro che non forniranno l'informativa sulla sicurezza rischiano pesanti sanzioni. Ecco cosa prevede la normaLo smart working, il lavoro agile, ormai non è più una novità, ma è diventata, per chi di più, per chi dimeno, una realtà consolidata nelle nostre... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lavoro, via libera a decreto. Dal 'salario giusto' ai bonus assunzioni, tutte le misure; Lavoro povero: il contrasto agisce su tre fronti; Lavoro, arrivano i bonus 2.0: ecco i nuovi incentivi per donne, giovani e Zes; La transizione? La paghino i brand. Lavoro domestico: 13,4 miliardi spesi dalle famiglie italiane (in nero quasi il 50%) per colf e badantiRoma, 3 febbraio 2026 – Il Settimo Rapporto annuale sul lavoro domestico, curato dall’Osservatorio DOMINA è stato presentato meno di un mese fa nella Sala Nassirya del Senato. Il Rapporto offre un ... quotidiano.net Decreto Lavoro, Nuova Collaborazione: grave esclusione domestico, così si ignora pilastro welfare(Adnkronos) – Esprimiamo forte rammarico per l’esclusione, ancora una volta, del lavoro domestico dal Decreto lavoro approvato in Consiglio dei ministri. Una scelta che rischia di sottovalutare il va ... notizie.it A chi accoglie, si prende cura, organizza e rende possibile ogni giorno la vita degli altri. Dai supermercati, agli addett delle pulizie, a chi lavora nella ristorazione, nel turismo e nel lavoro domestico spesso con turni difficili, sacrifici e poca valorizzazione: non - facebook.com facebook