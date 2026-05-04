Lavoro domestico | proposta di ritenute fiscali per i datori di lavoro

Da ameve.eu 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova proposta prevede l'introduzione di ritenute fiscali per i datori di lavoro nel settore del lavoro domestico. Si tratta di un sistema che potrebbe influenzare il calcolo delle buste paga delle famiglie e le imposte che dovranno versare tra il 2027 e il 2029. La misura interessa direttamente le persone che impiegano collaboratori domestici e mira a modificare gli aspetti fiscali legati a questa categoria.

? Cosa scoprirai Come cambierà il calcolo della busta paga per i datori di lavoro?. Quanto pagheranno le famiglie le ritenute IRPEF tra il 2027 e il 2029?. Chi potrà beneficiare dell'imposta sostitutiva al 4% nei piccoli comuni?. Come influirà la nuova piattaforma Inps sulla gestione dei pagamenti trimestrali?.? In Breve Ritenuta d'acconto per datori di lavoro: 5% nel 2027, 10% nel 2028 e 15% nel 2029.. Evasione IRPEF lavoro domestico stimata in circa 500 milioni di euro ogni anno.. Imposta sostitutiva al 4% per pensionati in comuni sotto i 5.000 abitanti.. Piattaforma Inps per versamenti trimestrali tra il primo e il decimo giorno del mese..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

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