Contributi lavoro domestico | dal 2026 stop ai bollettini cartacei per datori di colf e badanti

Inps digitalizza i pagamenti contributivi per colf e badanti: stop ai bollettini cartacei dal 2026Solo per l’anno in corso, i datori di lavoro di età pari o superiore a 76 anni continueranno a ricevere la lettera annuale, come misura di...

Temi più discussi: Colf, badanti e baby-sitter: stop bollettini per i contributi dei lavoratori domestici. Come pagare; LAVORO DOMESTICO: MINIMI RETRIBUTIVI 2026; Contributi lavoratori domestici, dal 2026 l’INPS dice addio ai bollettini cartacei: come pagarli; Colf e badanti, cambiano i contributi: le regole Inps per i moduli cartacei.

