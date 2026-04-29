Il governo ha approvato un nuovo decreto lavoro, presentato dalla premier in conferenza stampa e licenziato dal Consiglio dei ministri. Tra le misure previste ci sono l’introduzione di un salario più equo, maggiori tutele per i lavoratori e nuove norme per le assunzioni. L’obiettivo è migliorare le condizioni di chi opera nel settore delle consegne a domicilio. L’attenzione si concentra sui diritti dei rider, in vista della festa del 1° maggio.

In vista del 1 maggio, come ormai da tradizione, il governo Meloni ha varato il decreto lavoro. Il testo è stato licenziato ieri dal Consiglio dei Ministri e presentato dalla premier in conferenza stampa. In una intervista esclusiva, il Secolo d’Italia ha interpellato il Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, on. Maria Teresa Bellucci, per parlare del provvedimento. “Viceministro Bellucci, il Governo ha varato il nuovo dl lavoro alla vigilia del primo maggio. Un provvedimento che porta la firma della ministra Calderone. Quali sono i provvedimenti più importanti della norma? Il decreto poggia su tre direttrici concrete che parlano a chi lavora e a chi crea lavoro.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Salario giusto, assunzioni e più tutele per i rider: ecco il decreto lavoro”. Parla Bellucci

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