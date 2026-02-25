Incidente sulla SS36 lunghe code a Lecco | traffico in tilt

Sinistro in direzione sud prima della galleria Monte Barro: i soccorsi sono già sul posto, si transita sulla corsia di destra. Code fino all'interno della galleria San Martino Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì sulla SS36, in direzione sud, sul ponte Manzoni, poco prima dell'imbocco della galleria Monte Barro. Le cause e la dinamica del sinistro sono ancora in fase di accertamento e le informazioni disponibili al momento rimangono scarse. I mezzi di soccorso sono già intervenuti sulla scena: la carreggiata è solo parzialmente percorribile: il traffico viene fatto defluire sulla corsia di marcia di destra, con conseguente riduzione della capacità di scorrimento. Le ripercussioni sulla viabilità sono significative. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

