Lavori in ritardo all’Arena Daturi quest’anno niente edizione di Alley Oop

A causa di lavori in ritardo all’Arena Daturi, quest’anno non si terrà l’edizione di “Alley Oop”. La decisione è stata comunicata dagli organizzatori, che hanno spiegato che l’annullamento riguarda l’edizione 2026. La notizia ha suscitato reazioni tra i giovani locali e alcuni rappresentanti di associazioni, che hanno commentato la perdita di un evento considerato importante per la città.

«L’annullamento dell’edizione 2026 di Alley Oop è una sconfitta per i giovani piacentini e conferma il disinteresse di questa amministrazione verso realtà che probabilmente non fanno parte del giro 'giusto'». Così il consigliere della Lega, Luca Zandonella, annuncia un’interrogazione sul futuro.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Dieci anni di Alley Oop: la forza delle alleanze per diritti e inclusioneCostruire una rete tra istituzioni, imprese, università e società civile per trasformare l’inclusione in una leva concreta di sviluppo. Lo sport protegge comportamenti a rischio": Marzari celebra i 10 anni di Alley OopNell’ambito delle celebrazioni per Alley Oop, progetto nato nel 2016 per analizzare e discutere questioni di rilevanza sociale, è intervenuta una...