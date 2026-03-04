Lo sport protegge comportamenti a rischio | Marzari celebra i 10 anni di Alley Oop

Durante le celebrazioni per il decennale di Alley Oop, un progetto avviato nel 2016 per affrontare temi sociali, è intervenuta una figura di rilievo. L’evento ha messo in luce come lo sport possa contribuire a prevenire comportamenti a rischio. La discussione si è concentrata sulla funzione sociale dello sport e sul suo ruolo nel tenere lontani i giovani da situazioni pericolose.

Nell'ambito delle celebrazioni per Alley Oop, progetto nato nel 2016 per analizzare e discutere questioni di rilevanza sociale, è intervenuta una figura di rilievo istituzionale durante l'evento tenutosi nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio. L'iniziativa ha sottolineato il ruolo dello sport come leva di cambiamento e come la responsabilità sociale possa accompagnare crescita, cultura e innovazione. Il percorso di Alley Oop ha messo al centro temi strategici per il futuro del Paese, tra cui la lotta contro la violenza di genere, il sostegno alle discipline STEM, la promozione della genitorialità condivisa, i diritti delle persone con disabilità e una rappresentanza equa nei media, nello sport e nella cultura.