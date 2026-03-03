Si celebra il decimo anniversario di Alley Oop alla Camera, un evento che riunisce rappresentanti delle istituzioni, attivisti e cittadini per parlare di diritti, inclusione e lotta alla violenza contro le donne. Durante la giornata si discutono temi legati a lavoro, sport, leggi e cultura, con interventi e iniziative che coinvolgono diversi settori della società.

Costruire una rete tra istituzioni, imprese, università e società civile per trasformare l’inclusione in una leva concreta di sviluppo. Questo è l’obiettivo con cui dieci anni fa è nato Alley Oop, il blog del Il Sole 24 Ore dedicato ai temi dei diritti e della diversity, che ha celebrato i suoi primi dieci anni con un incontro istituzionale alla Camera dei deputati, nella Sala della Regina. L’iniziativa, intitolata “Donne, diritti e alleanze per un Paese inclusivo”, ha riunito esponenti del mondo accademico, istituzionale, culturale e imprenditoriale per riflettere sul ruolo delle pari opportunità nell’economia e nella società italiana.... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Dieci anni di Alley Oop: la forza delle alleanze per diritti e inclusione

Per i dieci anni di Alley Oop, la testimonianza del papà di Giulia Cecchettin. "Il lavoro di prevenzione - dice - inizia nelle scuole, non nei tribunali" - facebook.com facebook