Lavori di Aqp alla rete idrica chiusura straordinaria di scuole e uffici comunali

Per domani, 5 maggio, sono state disposte chiusure straordinarie a Trepuzzi a causa di lavori sulla rete idrica. Gli uffici comunali, l’asilo nido, le scuole di ogni ordine e grado, la biblioteca, il centro anziani e quello disabili rimarranno chiusi. La decisione è stata presa dal sindaco in seguito all’intervento di Aqp sulla rete idrica del territorio.

TREPUZZI – Il sindaco di Trepuzzi ha disposto per domani, 5 maggio, la chiusura straordinaria degli uffici comunali, dell’asilo nido delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della biblioteca, del centro anziani e di quello disabili.La misura è stata adottata, tramite ordinanza, per limitare i.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: Lavori alla rete idrica. Chiuse alcune scuole Leggi anche: Scuole chiuse a Quartu Sant’Elena il 12 marzo a causa di lavori alla rete idrica: i dettagli dell’ordinanza del Sindaco Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lavori Aqp a Corato, stop all’acqua per 18 ore tra 28 e 29 aprile; Lavori alla rete idrica, stop all’acqua per 8 ore. Ecco quandoi e in quali vie; Lavori Aqp per migliorare il servizio. Possibili disagi nell’abitato del Comune di Trepuzzi; Rete idrica San Paolo, gestione all’AQP: più efficienza per l’erogazione. Lavori Aqp per migliorare il servizio. Possibili disagi nell’abitato del Comune di TrepuzziTREPUZZI (Lecce) - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell'abitato di Trepuzzi. I lavori riguardano ... corrieresalentino.it Lavori Aqp per migliorare il servizio. Possibili disagi nell’abitato del Comune di San Pietro in LamaSAN PIETRO IN LAMA (Lecce) - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell'abitato di San Pietro in Lama (LE). I ... corrieresalentino.it Nei giorni scorsi abbiamo incontrato gli uffici tecnici e le società impegnate nei lavori di sostituzione delle reti idriche di AQP e nella posa della fibra ottica nel nostro territorio. Come Sindaco, ho ribadito con fermezza la posizione condivisa da tutta l’Amministra - facebook.com facebook