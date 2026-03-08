Il Comune di San Giovanni ha disposto la chiusura di alcune scuole per la giornata di domani a causa di lavori sulla rete idrica. La decisione è stata presa in seguito a un’interruzione della fornitura comunicata da Publiacqua. I lavori interessano l’area della città natale di Masaccio e riguardano specificamente alcune strutture scolastiche. La chiusura riguarda quindi alcuni plessi scolastici coinvolti dall’intervento.

Lavori sulla rete idrica all’interno della città natale di Masaccio. Il Comune di San Giovanni, proprio per questa ragione, ha infatti disposto la chiusura di alcuni plessi scolastici per la giornata di domani a causa di un’interruzione della fornitura idrica comunicata da Publiacqua. L’ordinanza, firmata dal sindaco Valentina Vadi, riguarda la scuola dell’infanzia e primaria Bani di via Spartaco Lavagnini, la scuola secondaria di primo grado "G. Marconi" in via XXV Aprile e il polo d’infanzia Rosai Caiani – Polverini, che comprende la scuola dell’infanzia Rosai Caiani e il nido Lo Scheggia in via della Costituzione. La sospensione delle attività didattiche si è resa necessaria perché il servizio idrico sarà interrotto dalle 8. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavori alla rete idrica. Chiuse alcune scuole

