Cantieri e chiusure | la settimana di lavori che cambia la viabilità in città

Dal 23 al 28 marzo numerose strade fiorentine interessate da interventi di riqualificazione, lavori edili, traslochi e smontaggio di gru. Ecco il quadro completo con i percorsi alternativi. È una settimana intensa per la viabilità fiorentina. Tra oggi e sabato 28 marzo una serie di interventi programmati — riqualificazioni di marciapiedi, lavori edili, traslochi e operazioni straordinarie — comporteranno chiusure temporanee e modifiche alla circolazione in diversi quartieri della città. Il cantiere destinato a durare più a lungo è quello che prende il via martedì 24 marzo in via del Barco e viale del Pegaso, dove inizia la riqualificazione dei marciapiedi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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