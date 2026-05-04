La sanità modenese rilancia la campagna per l' igiene delle mani Un gesto che salva vite

In occasione della 18ª Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani, che si celebra domani, martedì 5 maggio, e promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, le istituzioni sanitarie di Modena hanno deciso di rilanciare la campagna “Un gesto che salva vite”. La giornata richiama l’attenzione sull’importanza di praticare correttamente l’igiene delle mani per prevenire infezioni e migliorare la sicurezza in ambito sanitario. Le due aziende sanitarie coinvolte promuoveranno iniziative e campagne di sensibilizzazione rivolte al personale e alla popolazione.

In occasione della 18ª Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani, promossa domani, martedì 5 maggio, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che nel 2026 richiama con forza il tema "SAVE LIVES: Clean Your Hands – Le azioni salvano vite", l’Azienda Ospedaliero-Universitaria e l’Azienda USL di.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate La sicurezza passa dalle mani: l'Ausl Romagna celebra la 18esima Giornata mondiale dell'igiene delle maniIn un mondo sanitario sempre più tecnologico, il gesto più semplice rimane quello più rivoluzionario per la salvaguardia della vita umana. Organi in dono, sfide vinte: "È un gesto che salva vite"Trecentottantasei cornee prelevate, due donazioni multiorgano e il superamento di una nuova frontiera clinica: il prelievo di polmone a cuore fermo. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Sanità, a Genova Human Care 2026 rilancia l’umanizzazione delle cure nel sistema sanitario. SANITÀ MODENESE, I CONTI MIGLIORANO MA SI ATTENDONO I FINANZIAMENTIRisanamento in corso per la sanità modenese ma il pareggio dei conti nel 2026 non è ancora reale perché dipende da fondi che devono arrivare durante l’anno. I bilanci preventivi approvati indicano t ... tvqui.it Un piano per mettere la salute in cima all'Appennino modeneseA Pavullo nel Frignano presentato il progetto che punta a migliorare il benessere e l’assistenza sociosanitaria nelle aree interne della provincia ... rainews.it