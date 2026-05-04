Nella notte di ieri a Massa si è verificato un incidente stradale in via degli Unni, vicino alla concessionaria Brotini. L’auto coinvolta nel sinistro ha preso fuoco poco dopo l’incidente, che si è verificato intorno all’una e quindici. Un uomo è deceduto a causa delle ferite riportate nell’impatto e nell’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di spegnimento.

Massa, 4 maggio 2026 – Tragico incidente nella notte a Massa. È successo intorno alle 01:15 in via degli Unni, nella zona della concessionaria Brotini. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è finita contro un palo della luce. Dopo l’impatto il veicolo ha preso fuoco e le fiamme hanno rapidamente avvolto l’abitacolo. L’uomo che si trovava all’interno non è riuscito a mettersi in salvo ed è morto carbonizzato. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi: un’automedica e un’ambulanza della Publica assistenza di Carrara, oltre ai vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’auto. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e per risalire all’identità della vittima.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’auto prende fuoco dopo l’incidente, morto un uomo

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