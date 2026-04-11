Dopo l’incidente in galleria l’auto prende fuoco

Nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 16:30, si è verificato un incidente sulla strada statale 675 in direzione Terni. Secondo le prime ricostruzioni, un veicolo coinvolto nell’incidente ha preso fuoco all’interno della galleria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno gestendo la situazione e la viabilità. Nessuna informazione ufficiale sui feriti o sulle cause ancora disponibili.

Terni, 11 aprile 2026 – Paura sulla strada statale 675. Nel pomeriggio di oggi, 11 aprile, poco prima delle 16:30, si è verificato un incidente in galleria in direzione Terni. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un autocarro e una vettura alimentata a metano. A seguito dell’impatto l’auto ha preso fuoco, rendendo necessario un tempestivo intervento dei soccorsi e causando il blocco totale della circolazione nel tratto interessato. Fortunatamente, gli occupanti dei veicoli coinvolti nell’incidente e nel successivo incendio non hanno riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Amelia, giunti con due mezzi, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dopo l’incidente in galleria l’auto prende fuoco Leggi anche: Incidente nella galleria del Seminario: scontro contro pullman di pallavolisti minorenni, auto a fuoco Leggi anche: Fa il pieno di gpl: pochi istanti dopo l'auto prende fuoco TERRIBILE INCIDENTE CON LA FERRARI: MORTO VINCE ZAMPELLA IL PADRE DI CALL OF DUTY. IL VIDEO