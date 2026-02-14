Tragico incidente morto un uomo dopo lo schianto della sua auto
Un uomo di 57 anni ha perso la vita questa mattina sulla statale 113, a causa di un incidente stradale. La sua auto si è ribaltata dopo aver sbandato improvvisamente, davanti a decine di automobilisti che hanno assistito alla scena.
Tragico incidente questa mattina lungo la statale 113. Un uomo di 57 anni, è morto dopo aver perso il controllo della sua auto. La vettura si è schiantata contro un muro per cause in corso di accertamento. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare nonostante l'arrivo di un'ambulanza.Accertamenti in.
Tragico schianto fra Roma e Fiumicino, scontro fra un bus Cotral e auto Acea: morto un uomo
Un tragico incidente tra Roma e Fiumicino ha causato la morte di un uomo di circa 60 anni, dipendente Acea.
Vince Zampella morto in un incidente stradale in Ferrari a 55 anni, dopo lo schianto all'uscita dalla galleria l'auto ha preso fuoco - VIDEO
Vince Zampella, noto creatore di Call of Duty, è deceduto in un incidente stradale a 55 anni.
Rimini incidente mortale sulla Marecchiese
Bitonto sotto choc: chi era il 17enne morto nell'incidente con una Jeep a noleggioIncidente fatale nella notte a Bitonto: morto un 17enne e due amici restano feriti in una Jeep Renegade uscita di strada.
Tragico incidente in autostrada: auto si schianta contro camion, un morto sul colpo.Un drammatico incidente ha scosso la comunità locale nella mattinata di ieri sull'A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Padula Buonabitacolo. L'incidente ha portato al decesso di Francesco ...
Si chiamava Alfredo Loreti l'uomo di 48 anni deceduto in un tragico incidente sulla via Pontina a Roma
Profondo dolore per le vittime del tragico incidente ferroviario in #Spagna e tutta la mia vicinanza alle famiglie colpite e ai loro cari. L'Europa e l'Italia sono al fianco del popolo spagnolo in questo momento drammatico.