Inter non solo la sconfitta | infortunio per Lautaro Chivu | L’abbiamo perso

Lautaro Martinez si è infortunato durante la partita contro il BodoGlimt, causando preoccupazione tra i tifosi dell’Inter. L’attaccante argentino si è fermato dopo uno scontro con un avversario, e i medici hanno confermato un problema muscolare. Chivu, che segue da vicino la squadra, ha detto che il giocatore è fuori dai giochi per diverse settimane. La sconfitta in Norvegia si è complicata ulteriormente, lasciando il club senza uno dei suoi punti di riferimento in attacco. Ora, l’Inter deve fare i conti con questa perdita improvvisa.
Il mondo nerazzurro è piombato improvvisamente nel gelo più totale durante la trasferta norvegese di Champions League. Non è stata solo la temperatura polare di Bodo a far tremare i tifosi e la dirigenza dell’ Inter, ma l’uscita prematura dal campo di Lautaro Martinez. Al minuto sessanta della sfida contro il BodoGlimt, il capitano e trascinatore della squadra ha chiesto il cambio dopo aver avvertito una fitta acuta al polpaccio sinistro. Quello che inizialmente sembrava un semplice avvicendamento precauzionale per far spazio a Marcus Thuram, si è trasformato in pochi minuti in un vero e proprio dramma sportivo che rischia di compromettere la stagione della squadra guidata da Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Incubo Inter: il crollo in Norvegia e l’infortunio a Lautaro. Chivu: “Lo abbiamo perso”L’Inter ha subito un tonfo in Norvegia e ha perso Lautaro Martinez a causa di un infortunio.
Brutta sconfitta per l'Inter in Norvegia: qualificazione a rischio Il Bodo Glimt vince la terza gara consecutiva in Champions League e sogna il passaggio del turno facebook
