Lautaro dopo lo Scudetto | La casa è in ordine È la sua mania tutto deve essere a posto in casa

Dopo la conquista dello Scudetto, l'attaccante ha affermato che “la casa è in ordine”, sottolineando la sua attenzione particolare per l'organizzazione domestica. La frase è stata pronunciata in un momento di celebrazione, riflettendo la sua abitudine di mantenere tutto in perfetto ordine nella vita privata. Lautaro ha più volte manifestato questa sua inclinazione, che rappresenta un aspetto della sua quotidianità.

Il messaggio di Lautaro dopo lo Scudetto, "la casa è in ordine", allude al suo essere maniaco dell'ordine a casa, è la sua ossessione.🔗 Leggi su Fanpage.it

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